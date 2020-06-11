高雄市長韓國瑜罷免案通過後，高雄市議會議長許崑源也在6日不幸墜樓身亡，杏仁哥原本呼籲韓粉13日上凱道抗議，後來又改口，稱無法參加凱道集會。杏仁哥今天到鳳山行政中心與韓市長道別，更在現場直播時吐露，他說在許議長治喪期間，決定遵從議長遺願，暫時放下仇恨，暫緩上凱道。

杏仁哥表示，針對凱道活動，當初他看到藍營終於有人願意面對總統蔡英文的論文事件，他覺得很佩服，所以第一時間就分享出去了，這也是事實。當時的心情，他到現在依然沒有變，當時他也希望可以上凱道，但因許議長治喪期間，他可能也沒辦法到達 不過他也深深祝福這次凱道的活動可以圓滿成功。

杏仁哥說，因為這陣子是高雄市議長治喪期間，據他了解，許議長為了民主犧牲，希望台灣更好，因此他希望大家暫時先放下仇恨，在議長治喪期間，大家最悲痛的時候，他決定個人遵從議長的遺願，暫緩上凱道。

他表示，他今天內心相當不捨，他也感嘆台灣怎麼了、政治怎麼了、媒體怎麼了、司法怎麼了，沒有一個可以給他們公道，他也謝謝韓市長這兩年以來辛苦了，這兩天媒體或網軍也好，他承受了相當多的扭曲，心中的鬱悶憤怒不知向誰討回，以後他會不斷捍衛公平正義，繼續奮鬥下去。

杏仁哥也澄清說，媒體說他支持蔡英文，乾脆說他支持蔡登釣魚台。他強調，就算韓市長不在了，心也會跟他在一起，有某人要把錢堆得跟他一樣高，他也不會心動，他心中始終跟中華民國在一起。

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(中時電子報)