據港媒披露，香港大學醫學院微生物學系團隊針對湖北省包機回港的人士進行採檢，發現452人當中有17人攜帶新冠病毒抗體，比例為3.8％，遠高於大陸公布的僅1人確診的官方數字。團隊以此推算湖北省應有多達220萬人曾感染新冠肺炎，且其中97％患者未被列為確診，另外，新冠肺炎死亡率為0.15％，比2009年流感大流行死亡率高初8倍。

香港政府日前派包機接回滯湖北省港人返港，機上400多人中有1人被檢驗結果呈現陽性，並被診斷為確診病例。香港大學醫學院微生物學系研究團隊後續向452人進行採檢化驗，發現17人帶有新冠病毒抗體，占3.8％。

該研究已在國際醫學期刊《刺胳針》發表。若以抗體陽性率3.8％來推算，湖北省5900萬人口中，估計可能有220萬人曾感染新冠肺炎。不過根據公開數據，截至3月底湖北省確診的有症狀病患者人數為67,802人，即220萬人的3％，換言之，港大研究團隊認為湖北省有97％曾染疫者未被確診。

(中時 )