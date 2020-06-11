員林市長游振雄（右２）與代表張偉傑（右１），都肯定同仁的用心，讓外國遊客感受員林人的熱情，與滿滿的人情味。（吳建輝攝）

彰化員林萬年路景觀改善之後，這兩年很多本地或外地人來此拍照、打卡、散步欣賞美景，連老外也被吸引，專程在午後，坐在道路中央分隔島綠美化的長椅上，賞美景曬日光浴，但今天下午卻有１名美籍男子，不慎將身上的貴重物品掉落溝裡，跑到公所尋求協助。

今天下午三點左右，員林市公所1名美籍男子突然慌慌張張的跑進公所，面有難色表示，他剛剛在萬年路人行道上休憩，倚靠欄杆面向溝面，欣賞路樹與潺潺流水時，身上貴重的私人物品竟掉到水溝裡，只好到公所尋求幫助。

建設課長陳浴秉表示，因為語言不通，公所的志工媽媽們也不知如何是好，但仍帶著他到各處室尋求幫助，經過溝通後才知道原來他的東西掉到水溝裡，但萬年路的水溝深達３公尺，他無能為力只好到旁邊的公所求救，希望公所幫幫忙。

陳浴秉說，其實一開始他有點難以啟齒，但在公所同仁的細心詢問下，他才娓娓道來，隨後他與幾名同仁，帶著修剪樹枝的長夾到現場，但擔心將其貴重物品夾壞，便尋求公園維護廠商幫忙，他到現場後用繩子將自己綁住，同仁合力將他放到水溝下方，才將物品撿起。

據了解，該外國人所掉落的物品為特殊的貼身醫材，照價約20-40萬不等，所以才如此慌張急尋公所協助，所幸公所也順利幫他找回，事後他也表示，相當感謝公所協助，雖然語言不通，但公所的人員都熱情的招呼語協助讓他相當溫暖。

員林市長游振雄說，近來公所將萬年路水溝整治乾淨，讓水溝不再有異味，加上黃蓮木在不同季節都會呈現出不同風貌，常常吸引民眾在此停留，但提醒民眾在觀賞美景時，不忘注意手邊貴重物品，而今天這場小插曲，他也肯定同仁的用心，讓外國遊客感受員林人的熱情，與滿滿的人情味。

(中時 )