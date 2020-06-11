擁有「隱形殺手」之稱的大腸癌，連續12年是我國罹癌人數位居第一，死亡率排名第三，患者初期無聲無息、無任何症狀。國泰健檢醫學部陳皇光部長建議民眾，應定期確實做篩檢。

陳皇光部長建議，30歲以上、有大腸癌家族史民眾，應定期做篩檢、追蹤。(照片/國泰健檢醫學部 提供)

根據衛福部2017年癌症登記資料顯示，大腸癌罹癌人數連續12年排名第一，死亡率排名第三。國泰健檢今(11日)也公布近三年期間26.7萬筆客戶健檢資料，發現確診大腸癌的患者中，7成以上的人完全沒有任何不適、排便也無異常，若非進行健檢，恐怕會延誤病情與治療時機。

罹大腸癌連12年第一 早發現存活率達9成

陳皇光部長提到，這次的健檢報告中，大腸癌雖然受到遺傳家族史的影響大，但不全然，而大腸癌確診病患中，僅有8%的人具有家族史，92%患者是無相關家族史，卻罹患大腸癌，提醒民眾不是家中沒有家族史的危險因子，就忽略大腸癌風險。

大腸瘜肉是導致罹患大腸癌的主要關鍵，營養師王盈堤也提到，改變生活型態、定期追蹤及飲食調等，有效改善腸胃道狀況。全穀類代替精緻澱粉、以黃豆及其製品取代部分紅肉類、多樣足量蔬菜攝取量取代單一來源、新鮮水果代替果汁、以開水代替飲料。

除了平時做好正確飲食習慣，更應定期做身體健檢，陳皇光部長建議，30歲以後、有大腸癌家族史的朋友，可安排大腸鏡檢查；若無大腸癌家族史者，則建議可在40歲之後進行檢查。但民眾無論有無大腸癌家族史，若有排便習慣或糞便性質改變、出血等可疑症狀者，都應盡速就醫檢查。

(中時電子報)