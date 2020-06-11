北市議員徐弘庭11日踢爆，北市都更中心多數主管及基層同仁，每年獎金平均約2至3個月，但副執行長洪志生竟一枝獨秀，一人狂領14個月獎金，金額高達約156萬元，且洪的績效獎金更從2016年9萬元，至2019年就飆升到133.2萬元，根本是「肥高層、瘦基層」。台北市長柯文哲坦言，洪已經跑了，但一定請廉政委員會調查辦理。

徐弘庭指出，柯上任後，都更中心預算年年增加，今年度總預算2億元，其中人事費（不包括董事長及執行長薪資，員額70人）就高達7400萬，占37％，相較於中央住都中心年度總預算12億元、81人，還包括董事長及執行長薪資，預算卻僅約6400萬，僅佔5.3％。

「市府都更都靠洪志生1人嗎？」徐弘庭調查，洪志生的績效獎金如坐直升機，從2016年9萬，到2017年飆至66.6萬，2018年再飆升至111萬，2019年則133.2萬，加上年終獎金及專案獎金，洪2017年獎金7.7個月、2018年獎金11.5個月，至2019年竟高達14個月，但北市投資事業及基金會2019年終獎金，最高不過4.4個月。

徐分析，洪的薪資曾在2017年調漲20％變成129萬6000元、月薪為10.8萬，至2018年再調漲3.6％變成133萬2000元、月薪為11萬， 相較於辛苦的其他主管及基層員工平均獎金約2.5至3個月，應送辦洪。

「洪已經跑了！」柯文哲答詢，決定洪的獎金是前任都發局長，重點是看績效，不是薪水多，應建立制度，調查薪資出什麼問題，腳雖長在洪身上，但他一定全部調查辦理，不用看就知道怪，會給當事人申訴，不過仍會請廉政委員會調查，連政風處長也要被調查。

(中時 )