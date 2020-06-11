掏空公司資產127億元的幸福人壽前董事長鄧文聰，判處有期徒刑10年，併科罰金3億5000萬元確定，並發監到台北監獄執行，鄧日前聲請移到外役監服刑並獲矯正署核准，將移往八德外役監獄。

鄧文聰涉違背職務向渣打銀行質押借款犯行被判刑10年定讞，至於鄧向境外EFG銀行質押借款案，則仍在台灣高等法院更審。

(中時 )