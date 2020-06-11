美國非裔男佛洛伊德之死掀起對種族歧視問題的反思，而今抗議者將矛頭轉向在美國內戰（或稱南北戰爭）期間支持蓄奴的南方邦聯的相關標誌，例如要求以南方邦聯將領命名的美軍基地改名，川普總統10日則表明拒絕。

新華社報導，川普10日推文說，有建議說應當重新命名多達10處美軍基地的名字，「這些有紀念性、很有影響力的基地已經成為美國偉大傳統的一部分」，他的政府「甚至不會去考慮」更名問題。

美國南部就有10座軍事基地仍以邦聯時期的將領命名，例如位於德州的胡德堡軍事基地（Fort Hood Army base）就是紀念邦聯時期的胡德將軍（General John Bell Hood）。

據美國媒體報導，美國國防部長艾思博和陸軍部長麥卡錫近日均表示對這些基地的更名持開放態度；海軍方面已表示，將禁止在其設施內公共場合懸掛邦聯旗幟。

民主黨籍美國會眾議長裴洛西則在推特上再次呼籲，將華府國會大廈內11座紀念南方邦聯士兵和官員的雕像移走，稱它們是「向仇恨致敬，而不是向傳統致敬」。

近年來，由於南方邦聯旗幟、雕像等紀念物被美國極右翼勢力用作種族歧視符號，引發對移除這些紀念物和更名邦聯將領命名的軍事設施的討論。反對者認為這是歷史記憶的一部分；支持者則認為這是非裔的傷痛和種族主義印記。

5月下旬，非裔男子佛洛伊德死於白人警察暴力執法，隨後在全美引發抗議，消除美國「系統性種族主義」的呼聲強烈。6月7日，在美國內戰時期南方邦聯首都、維吉尼亞州首府里奇蒙，一座紀念南方邦聯將軍威廉斯．卡特．威克姆的雕像被推倒；近日，美國多地紀念航海家哥倫布的雕像也被破壞；全國汽車比賽協會10日發表聲明說，禁止邦聯旗幟圖案在其組織的活動和名下設施內出現。

(中時 )