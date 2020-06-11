投資台灣事務所11日召開審查會議，其中啟碁科技二度申請台商回台，砸55億在南科蓋新廠。總計後續還有40多家企業排隊等待審查。

投資台灣事務所周四召開審查會議，會中通過台商回台啟碁科技、天珩機械兩家企業，根留企業台灣之星。累計投資台灣三大方案通過524家企業累積投資1.25兆元，創造8.59萬個本國就業機會，包括191家台商回台投資約7,678億元，帶來6.39萬個就業機會，另外74家根留企業投資約1,503億元，1.16萬個就業機會。

看準5G浪潮讓高速傳輸產品後市看漲，網路通訊設備領導商啟碁科技因應客戶需求，去年4月首度通過台商回台投資方案，砸27億建置台南廠，現在更因5G科技發展，啟碁再投資近55億元新建南科S3廠，增設通訊產品產線，新增近2千個本國就業機會。

投資台灣事務所說，啟碁在竹科、南科、中國昆山、越南皆有製造據點，隨著產能擴充及全球產能佈局逐漸步上軌道，在高頻寬需求日趨殷切，以及5G和物聯網蓬勃發展下，有望帶動新一波業績成長動能。

(工商 )