林君達表示，巡山員是用生命在保衛山林，因此需要極大的熱誠。（林君達提供）

林君達表示，巡山員是用生命在保衛山林，因此需要極大的熱誠。（林君達提供）

林君達表示，巡山員是用生命在保衛山林，因此需要極大的熱誠。（林君達提供）

林君達表示，巡山員是用生命在保衛山林，因此需要極大的熱誠。（林君達提供）

林務局今宣布，自7月1日起每位約雇森林護管員（巡山員）加薪9.46％，起薪3萬0030元起至最高3萬8220元，讓不少巡山員都表示相當振奮，認為政府對巡山員加薪，有助於留住人才以及技術傳承，更對台灣的生態保育產生正面幫助。

在南投林區管理處台中工作站服務的巡山員林君達表示，巡山員的每日基本業務為林班巡視以及辦理租地續換約，並須經常進行租地經營的現況調查，因此熟讀林地、森林相關法規只是基本，必要時還需進行防範盜伐以及山林濫墾等任務。

現年36的林君達畢業於屏科大森林系，因對山林熱愛而投入巡山員工作，沒想到這一投入就是7年，至今仍不曾動過換工作的念頭，他表示，這份工作相當危險，突發狀況很多，如森林大火、突發性大雨甚至與山老鼠近距離接觸都是高風險勤務，之前更因薪水與一般服務業差不多，造成許多人考上不到1年就離職，人員流動率極高，相當不利於巡山技術的傳承以及團隊默契培養。

他說，很多巡山員之所以離職，不外乎就是因為薪水與服務業差不多，加上離鄉背井，家人多有勸說而返家發展，離開後多從事服務業或是外送，但當巡山員其實很有收穫，並不一定是指薪資上的收穫，可能是與偏遠村里的感情，以及同仁之間的朝夕相處的革命情誼。

台東林區管理處知本工作站的巡山員王群，則是該站少數的女性，她表示自己才剛到任一年，因先前大學畢業時碰巧有職代缺，就到知本工作站進行實習，因此發現自己對山林有著無比熱誠，現在聽到7月將加薪則是相當高興。

王群說，台東林區管理處的男女比例約8：2，但女生工作量並沒有比較輕鬆，大家都一視同仁，尤其在進行深山特遣任務時，上山一待就是5天4夜，要進行生態監測、野生動物調查、查緝盜伐盜採等任務，危險性相當高。

對於有意願投入巡山員工作的人，林君達表示，首先必須要有熱誠，畢竟林務工作不像一般上下班，現場會有很多突發狀況，但當然所得到的回饋也會很多，包含你與在地的關係以及同仁之間的革命情感，這都是用錢換不來的。

(中時 )