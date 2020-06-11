大葉大學英語系學生協助參加英語營活動學童們製作端午節香包、幫香包打繩結。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學英語營以端午節為主題，教小朋友縫香包。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學英語系連續16年，每年在校內外舉辦公益性質扶英計畫一日英語營。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

英語系大學生攜手偏鄉學童，透過有趣的活動學英語。大葉大學英語系2004年起推動公益性質「扶英計畫」，透過遊戲、音樂、手作等方式，讓英文學習變有趣，16年來校內外場次，已有約3400名偏鄉國小學童受益。

英語學系副主任李晶菁表示，扶英營隊讓學生走出教室，大手攜小手，幫助偏鄉或學習弱勢的孩童學英語，也藉此深耕在地，每學期邀請鄰近學校的小朋友來參加英語營隊，透過活潑有趣的互動活動，在遊戲中強化認識並記憶單字、練習對話，上學期營隊主題是聖誕節，這學期則是端午節。

活動利用周休假日、一日英語營方式，邀請大村鄉在地大村、村上、村東和村東等國小，57名中、低年級學童，到校參加一日營隊；大四的總召薛琦璇指，這次營隊以端午節為主題，從日常生活中會用到的單字、片語，慢慢帶入端午節，藉由歌曲、小短劇、說故事等方式，向小朋友介紹端午節的由來，課程中還設計讓小朋友DIY製作香包。

大二生王禹晴說，大一起就加入扶英計畫營，在帶領小朋友學英語過程中，學習如何和小朋友互動，也學到如何設計教案活動、引發學習動機與興趣，最難忘的是，每次營隊結束，小朋友都會熱情的追問何時會再辦，下次還想來參加，讓她有滿滿的成就感。

李晶菁說， 「扶英計畫」落實大學的社會責任，也藉此讓英語系學生從實際活動設計、及大小朋友的互動中落實並強化英語教學能力；這項公益行動一屆傳承一屆，發揮德國師徒制精神，老師帶學生、學長姐帶學弟妹，讓大學生發揮所學，並在服務中學習、累積教學實務經驗，許多學生也因此經驗，畢業後求職獲得肯定。

(中時 )