黃色外皮中間白色果肉，長得很像火龍果，但吃起來香甜滑嫩，有豐富的膳食纖維與青花素，助腸胃蠕動、抗氧化營養價值其高。（吳建輝攝）

許多第一次看到的民眾都驚呼連連，以為是航海王裡面的惡魔果實。（吳建輝攝）

謝富坤說，燕窩果原產於中美洲，與台灣環境差異大，嘗試很多種方法才找到適合的種植的秘訣。（吳建輝攝）

彰化縣田中鎮沙崙里里長謝英其務農多年，他的兒子謝富坤因不忍年邁里長父辛苦務農，毅然決然放下機械業高薪工作，幫爸爸種田，三年前因緣際會下接觸「燕窩果」，便開始嘗試種植，經過三年的努力今年豐收，讓里長父又安慰又高興，直呼辛苦有代價了。

黃色外皮中間白色果肉，長得很像火龍果，但吃起來香甜滑嫩，有豐富的膳食纖維與青花素，助腸胃蠕動、抗氧化營養價值其高，許多第一次看到的民眾都驚呼連連，以為是航海王裡面的惡魔果實，但吃起來卻有不同的感受。

76年次的謝富坤，從小父親務農養大他與姐姐跟弟弟，孝順的他，不想再讓6旬老父親辛苦種田，因此決定接手父親耕田工作，但他認為稻米或其他作物產值不高，因此相中營養與價格極高的「燕窩果」花了三年的努力，今年終於有了成果。

謝富坤說，燕窩果原產於中美洲，與台灣環境差異大，受到天氣影響與蟲害，嘗試很多種方法，才找到一種可噴灑人體的特殊奈米級抗菌劑，產量少一年才3-4收，但其營養價值極高，產地盤價一斤可以賣到3、4百元，更不用說市場價格，今年成功種出品項與甜度都符合他期待的果實，未來會放在網路上讓民眾宅配購買。

(中時 )