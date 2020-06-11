1名許姓電腦工程6月3日偷偷潛進台北東吳大學城區部，將秘錄器放進空鋁箔包內放在女廁便桶前方企圖偷拍，遭到一名如廁女學生發現後帶走向教官報告，未料偷拍狼還戴假髮，謊稱自己是校安志工，被警方移送，台北地檢署偵辦後，10日將許依依妨害秘密罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

東吳大學城中校區，日前有1名女學生在學校與同學討論功課，期間前往廁所內如廁，才剛脫下褲子，就發現前方有一個空鋁箔包，女學生用腳踩了後發現內有硬物，拿起來看後竟然發現裡面藏有密錄器。

女學生驚嚇之餘，立刻拿著鋁箔包衝去告訴同學並通知教官及報警，沒想到這名嫌犯，竟然還戴著假髮回到教室，對學生謊稱自己是校安志工工讀生，因為聽說有人撿到密錄器，可以協助拿去報警，清查下偷拍狼竟然還是3年前畢業校友。

許男向檢方坦承認罪，由於針孔確實拍到女學生如廁畫面，檢方依法起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

(中時 )