美股擺脫新冠疫情陰霾，從3月低點一路迅速強彈，科技股功不可沒，其中那斯達克指數周三（10日）首度衝破萬點大關，改寫新高紀錄。但市場狂熱到爆，也出現不少炒作奇景，多檔已破產公司的股票被投資人追捧而暴漲，專家提醒，買這些沒價值的股票可能會受重傷，宜審慎小心。

受到疫情和先前油價慘崩衝擊，美國多家上市司已申請破產，但股價卻離奇被炒高，如頁岩油商Whiting Petroleum、租車公司Hertz Global Holdings，以及老牌百貨 J.C. Penney等股價都狂逾70%，其中Hertz在5月22日申請破產後，股價由2.84美元慘崩跌至0.56美元，周一（8日）一度衝破5美元，10日收盤又殺到2.52美元。

「狂搶已破產公司的股票，風險相當高，因股票持有人索取剩餘資產的排序在最後，可能會落得一場空。」CNBC財經名嘴Jim Cramer強調，這種股票毫無價值，提醒投資人不要傷害自己。

美國國家經濟研究局（NBER）認為，經濟陷入衰退，美股卻不斷飆高，股市與實體經濟脫鉤不見得是大問題，通常股市是經濟櫥窗，股市強彈意味著提前反映經濟走出低谷。

但近期股市不論好壞股都雞犬升天，顯然市場已過熱、炒過頭了，提防隨時拉回的可能，投資人得留意風險，別淪為最後一隻小白鼠。

(中時電子報)