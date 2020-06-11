楊思綺日前慶祝兒子出生100天，孩子的爸依然是謎。（圖／翻攝自微博）

娛樂8點半》現年41歲的香港女星楊思琦，19年前以冠軍港姐之姿踏入演藝圈，以清純形象深入民心，未料8年前，她無預警宣布未婚生女，震驚外界，而去年她又證實懷上二胎，同時宣布結婚，終結7年單親媽媽的生活，但卻沒人見過她老公的真面目。

楊思琦2001年參選香港小姐奪得冠軍，同時拿下「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」等共六個獎項，是史上獲獎最多的港姐冠軍，卸任港姐後，即被電視台簽約，出演多部電視劇。

楊思琦8年前突宣布產下一女，沒公布孩子生父身份，震驚香港娛樂圈。（圖／翻攝自微博）

楊思琦今年2月再生下第二胎。（圖／翻攝自微博）

2002年，楊思琦拍攝《血薦軒轅》和男星李泳豪相識相戀，交往多年一度論及婚嫁，正當外界以為兩人會修成正果時，楊思琦2011年突單方面宣布分手，結束9年感情，不只大家震驚，似乎連李泳豪本人也不知道發生什麼事，受訪時情緒崩潰並失聲痛哭。有傳他們是因「有愛無性」才分手，但女方曾爆是因李家人難相處，分手原因引起許多揣測。

而楊思琦和李泳豪分手後，火速和前跳水運動員吳帥傳出戀情，女方一度被指劈腿，但兩人交往沒多久即破局，更震驚的是，楊思琦2012年3月突宣布在美國產下一女，外界瘋猜孩子的爸就是吳帥，但她並沒透露生父身分，僅表示女兒跟自己姓楊。

楊思琦未婚生女的消息震驚香港娛樂圈，原本是TVB花旦的她，不只人氣受到衝擊，也傳出因此觸怒高層，但為了撫養女兒，在迫於經濟壓力下，她被直擊跑到深圳、廣州等地夜店唱歌賺錢，她曾坦言決定做單親媽媽的壓力確實很大，但從沒想過放棄女兒。

當單親媽媽的壓力雖大，但楊思琦從沒想過放棄女兒。（圖／翻攝自微博）

楊思琦的兩個孩子都跟她姓楊。（圖／翻攝自微博）

近年楊思琦則把事業重心轉移至大陸，40歲時還推出首本個人寫真，去年初更發新歌圓了加入歌壇的夢想。當了7年單親媽媽的楊思琦，2019年10月因被拍到小腹微凸，驚爆懷上第二胎，她才坦言已和交往半年的圈外男友結婚，並稱兩人是透過朋友認識，對方是在香港生活的大陸人，懷孕也是他們計劃之內的，但每當提到老公的身分，楊思琦都表示想保留隱私，也強調另一半對她很好。

今年2月，楊思琦生下第二胎兒子，稱為保護圈外老公不被打擾，所以兒子仍跟她姓楊，老公也同意此事，並支持她在演藝圈的工作，日前楊思琦為慶祝寶寶出生100天，開心曬出母子合照，依舊不見老公身影，連楊思琦身邊朋友也沒見過其丈夫真面目，難怪她的另一半被稱為隱形老公。

(中時電子報)