恒指11日低開51點，報24,997點，隨後反彈，上漲9點，高見25,059點。但是在上午11時30分後急跌，午後跌幅擴大，以全日最低位24,480點收盤，下跌569點，跌幅為2.3％。國企指數收跌2％至9,944點。

香港信報報導，個股方面，騰訊11日早盤一度創逾兩年高位，收盤倒跌0.9％，收報442.4港元，成交額居首達121.12億港元。網易收報130港元，較招股價123港元上漲5.7％。匯控跌4.8％，為11日表現最差藍籌股。

(工商 )