恒指收跌2.3％ 國企指數跌2％ 17:512020/06/11 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恒指11日低開51點，報24,997點，隨後反彈，上漲9點，高見25,059點。但是在上午11時30分後急跌，午後跌幅擴大，以全日最低位24,480點收盤，下跌569點，跌幅為2.3％。國企指數收跌2％至9,944點。 香港信報報導，個股方面，騰訊11日早盤一度創逾兩年高位，收盤倒跌0.9％，收報442.4港元，成交額居首達121.12億港元。網易收報130港元，較招股價123港元上漲5.7％。匯控跌4.8％，為11日表現最差藍籌股。 (工商 ) #收跌 #國企指數 #收盤 #收報 #恒指 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台股暴殺近200點 危險？黃天牧7字回應 - 財經 - 工商 大陸持續大抛美債 接手的竟然是... - 財經 陸晶圓龍頭砸800億追上台積電？ 一張圖曝殘酷真相 - 財經 蘋果降價太狠！iPhone 11銷量暴衝 陸手機受重傷 - 財經 美股凶猛殺尾誰幹的？專家爆背後兇手… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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