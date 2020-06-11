大甲媽將於晚上11時展開9天8夜遶境之旅，甫開刀出院的鎮瀾宮董事長顏清標下午5時出席上轎典禮，將3尊媽祖神像請上大轎。顏清標表示，防疫期間祈求媽祖顯赫神威，去除疫情讓大家都平安。

鎮瀾宮依照古禮焚香祭拜，在扣鐘擂鼓聲中，下午2點由副董鄭銘坤恭請正爐媽、湄洲媽與副爐媽出龕，5時由顏清標、立法院副院長蔡其昌、國民黨黨主席江啟臣、台中副市長陳子敬將媽祖請上神轎，台中市副議長顏莉敏、議員李榮鴻、施志昌及前立委顏寬恒也出席。

顏清標表示，防疫期間祈求媽祖顯赫神威，去除疫情讓大家都平安，照顧台灣人， 全世界一天比一天好。他也笑著說，以前自己說話大聲，現在比較小聲，不過媽祖會保佑愈來愈健康，3個月後他說話就會大聲了。

蔡其昌指出，防疫期間廟方有很多規定，疫情中心要大家保持社交距離，無法保持就戴上口罩，媽祖一定會保庇每個人身體健康，呼籲一定要遵守防疫措施。

江啟臣表示，媽祖遶境原本在4月舉辦，因疫情關係，延一下不要緊，政府跟民眾在防疫上已付出很大努力，現在已控制住疫情，媽祖也希望有機會出來看看，現在已順利送上轎要遶境了。陳子敬說，台中市府為防疫，跨局處配合包括警察、交通等，就是要讓遶境能圓滿。

大甲媽遶境下午3時舉行祈安典禮，傍晚5時舉行媽祖請上鑾轎儀式，晚上11時將由顏清標、總統府秘書長蘇嘉全、台中市長盧秀燕等人扶轎出廟，展開為期9天8夜遶境之旅。

(中時 )