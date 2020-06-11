臺靜農先生1970年代於「龍坡丈室」。（池上穀倉藝術館提供；莊靈攝）

莊嚴(左)、張大千(中)及臺靜農(右)，於於張大千「摩耶精舍」共賞作品。（池上穀倉藝術館提供；莊靈攝）

已故國學大師臺靜農位於溫州街25號的故居，自今年初起面臨拆除命運，近日雖被登錄為紀念建築，承諾不會拆除，然而他來台後住了最久，知名的「龍坡丈室」，實則早已被拆除，身為《我們敬愛的臺敬農老師》策展人，谷浩宇指出，此次於池上穀倉藝術館的展覽，除了臺靜農的手跡書藝，亦可在攝影作品中重溫臺敬農真正的故居。

目前被文資人士保存下來的臺靜農「故居」，實則他只搬入1年便過世，他住了42年的「龍坡丈室」卻是早在30年前便已被拆除，當年臺靜農在暮年搬出舊居，整理書籍的過程中還曾向友人李霽野感慨自己的喪氣與不捨。

透過此次展出攝影師莊靈的攝影，可以還原「龍坡丈室」的書房與後院杜鵑，紀錄了臺靜農與莊靈之父，前台北故宮副院長莊嚴，以及畫家張大千等人的交往：賞字、玩石、喝豆漿。

谷浩宇指出，臺靜農的一生幾乎是一部五四一代文人的縮影，相交者如魯迅、陳獨秀、胡適、劉半農、莊嚴等，從其《始經喪亂》手稿，可見人生與文學；《書藝集序》手稿，寫下書法與人生；台大圖書館特藏組所收臺靜農珍藏書信：臺靜農父親臺肇基寫的家書等，「一代文人們字裡行間都是筆墨個性，完整了展覽中一個更寬闊的時代背景。」

除了展出的書法作品中可見林文月、施淑、蔣勳、林懷民、許悔之5位參展於收藏上的世代傳承，6月14日也將透過講座，由80歲、60歲與40歲三個世代的講者莊靈、盧廷清與谷浩宇，分享各自眼中的臺靜農。莊嚴是用相機記錄的父執輩相處；盧廷清則是鑽研臺靜農書法 20 餘年，在字裡字外細細品味；谷浩宇則是赴美主修中國美術史，從藝術脈動中看見臺靜農。

(旺報 )