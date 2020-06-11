喬丹的夢幻一隊球衣背面。(M&N提供)

專門復刻經典球衣的百年品牌「Mitchell & Ness」，自去年暑假推出史上最強的男籃隊伍：1992年夢幻一隊(Dream Team)系列，重現當年夢幻一隊在巴塞隆納的風暴。而近期掀起全球籃球迷關注的喬丹紀錄片「最後一舞」，第5集內容更重現當年夢幻一隊席捲全球的畫面，不只讓老球迷回味，也讓新世代的球迷們能夠見識到這支有史以來最偉大的隊伍。

今年6月，Mitchell & Ness首次推出1992 Dream Team白色主場球衣款式，完美考究當年美國隊在場上最令人深刻的一套球衣。雪白華麗的衣身，明顯的呈現胸前最經典的美國隊USA logo，運動史上最強的男籃組合，一出場的魄力就讓對手畏懼。

Mitchell & Ness再次重塑 1992 Dream Team為全球帶來的運動與流行文化的震撼，除了比賽穿著球衣外，去年熱銷款式：雙面練習球衣、球褲、投籃練習衣等也全面補貨，讓球迷們再次回味籃球史上最經典的傳奇故事。

Mitchell & Ness台灣總代理預計18日正式發售，詳情請隨時關注Mitchell & Ness Taiwan 官方粉絲團最新消息。

(中時 )