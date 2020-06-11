台灣巨乳網紅、情色付費平台直播主吳夢夢，日前圓夢和日本知名片商SOD合作，今(11日)她更現身PTT，親自回文透露拍攝情況，並表示不管成果如何，都會盡力迎戰。

吳夢夢表示是台灣攝影團隊主動找她，詢問合作意願，她為了圓夢，一聽是SOD發行就點頭答應，並透漏有跟男友溝通好，前幾天都沒回應大家，是因為她連續拍攝好幾天，有3天更拍攝超過6小時，題材有新聞播報、尾隨、外送員，笑說「現在大腿還合不起來」。

而外界看重的外表部分，她也有努力去達到，不僅抽空上健身房，還有飲食控制，而多虧新聞曝光，讓她接到整型業配，她會考慮抽脂跟自體補胸，但沒打算動到五官，「普歸普，現在看鏡子還算順眼」，她也表示這次的作品是台灣拍攝團隊、日本AV監製和日本發行，但要等到疫情結束才能開拍。

而在這之前會先好好調整體態，並多看片揣摩，她也說不管最後圓夢成果如何，會不會慘不忍睹、讓所有準備看笑話的人如願，她都會盡力調整好狀態迎戰，「因為沒有努力，沒有盡力，都沒資格怪自己不夠幸運。」

(中時電子報)