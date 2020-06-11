大陸的住宅和土地市場在5月持續升溫，不僅房企的銷售情況較4月有所改善，購屋需求也明顯釋放，杭州、南京與成都都出現「萬人搖號」的現象。專家分析，5月交易量大幅上揚與疫情推遲需求、五一小長假便利期及房貸利率下滑影響購房者預期有關；而落戶政策的推進，將為房地產市場釋放更多紅利。

以杭州為例，「遠洋西溪公館」的預售案釋出了959套房源，結果竟來了5萬多人，導致中籤率不到2％；成都川發天府上城項目則是4萬多人來參與786套房的抽籤；另外，在6月1日，南京江北核心區的江畔都會上城新推出的223套房也吸引了12815組買房人來抽籤，整體中籤率只有1.7％。

貝殼研究院認為，疫情對市場影響逐步減少，5月交易量上揚與疫情推遲了需求的釋放、五一小長假便利期和房貸利率下滑影響購房者預期有關；業內也預計，房企於6月將加緊供貨、去化，同時，將疫情影響降到最低。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則指出，類似落戶政策的落實，降低了人口導入的成本，也使得潛在購房需求釋放，對於後續房地產市場具有積極的作用。

(旺報 )