◎大甲媽遶境 蘇貞昌下達5項禁令

大甲媽祖遶境晚間起駕，蘇揆今天在行政院會事先約法三章，提出5項禁令及要求。包括搶轎、鑽轎底、打菜、及轎邊人數都在管制之列。

◎南鐵張宅今強拆 黃偉哲籲放下對立

交通部鐵道局今日（11）上午6時半許，終於執行延宕已久的南鐵沿線張宅拆除工程，引發張姓屋主、自救會成員痛批這是「強盜政府、司法幫凶」。台南市長黃偉哲針對此案表示，鐵路東移的民調高達8成，會尊重民意，因此盼雙方放下尖銳對立，共同為大台南多數民眾福祉努力。

◎六都資優生 盧秀燕贏在防疫減空汙

台灣世界新聞傳播協會公布2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查，民眾最主觀感受的「幸福感」部分，桃園市以87.9％，拿下6都第一，台中市以87.6％微幅差距名列第二；台中市民在幸福感部分，給予高評價。台中市政府表示，每份民調市府都會作為參考依據，虛心接受任何值得參考的建議，更加努力建設台中，回應市民的期待。

◎舒子晨確認下車 缺席《食尚玩家》

舒子晨陷入合約風波，演藝事業陷危機，先前傳出手上唯一主持節目TVBS《食尚玩家》將被換角，11日節目釋出的最新海報說明一切，只見海報上《食尚玩家》主持群陣容齊全，但不見舒子晨身影，電視台對此回應，「等到舒子晨的合約問題解決後，再評估恢復通告的可能性。」

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(中時電子報)