高市內門區實踐大學生幫助生產大豆農民，募款購買國產產銷履歷豆漿，捐贈給鄰近旗山區鼓山國小師生飲用。（林雅惠攝）

高雄市內門區實踐大學學生有感農產品銷售受到新冠肺炎疫情衝擊，為了幫助國內生產大豆的農民，在校內發起「1塊錢不嫌少」公益豆漿募款活動，將所得購買1222瓶國產產銷履歷豆漿，捐贈給鄰近的旗山區鼓山國小及內門區內門及觀亭國小學生飲用。

實踐大學國際貿易系學生察覺新冠肺炎疫情影響國內農產品的銷售，並得知農委會農糧署南區分署長期推動國產大豆豆漿入校園，於是在校內發起「1塊錢不嫌少」的公益豆漿募款活動。

學生們除了擺攤與進入班級宣導，也在系上臉書與IG粉絲專頁宣傳，活動獲得校內師生響應，一周即募得1萬3309元，全數購買有產銷履歷驗證標章（TAP）的鮮豆奶與保久豆奶，贈送給鄰近小學學生飲用。

5位實踐大學學生帶著豆漿到鼓山國小，讓小學生現場體驗國產豆漿，陳嘉彤同學說，豆漿很有營養、很新鮮，感覺比牛奶好喝；黃子桓說，喝起來順口，想推薦給爸爸、媽媽喝。

農糧署南區分署分署長姚志旺得知學生善舉，特別到場嘉勉學生，姚志旺表示，大學生願意關心且支持國內農業，非常難得，學生發起的「1塊錢不嫌少」公益豆漿募款活動，不僅讓更多年輕大學生認識國產大豆豆漿，也讓許多師生認識國產大豆的特色與優點。

(中時 )