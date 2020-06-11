高雄市長補選在即，針對「藍白合作」，國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，台北綠白模式難在高雄複製，在一黨專政下，藍白合作是必然趨勢，但來不及在高雄市長補選這一局落實，光新聞只是讓民進黨笑而已。

王鴻薇說，第一，藍白兩政黨在民進黨的一黨專政高壓下，必然合作，必須合作，否則會被各個擊破。

第二，政黨合作需要建立互信基礎。目前兩黨都有焦慮，都有意願，但是目前沒有任何具體實現。沒有互信基礎下就在高雄戰場上驟然合作，很難。

第三，高雄補選只有短短三個月，雙方尚未有互信，只靠媒體上放放話根本不可行。等到兩黨好好談出合作人選，天亮了，補選也差不多結束了。

第四，雖然外界有國民黨可以不在高雄推人選的聲音。但是短時間內不容易取得支持者諒解，更何況朱立倫，李乾龍都說國民黨要推人，最後棄戰或轉而支持他黨，豈不讓人傻眼。

第五，當年綠白在台北市合作，民進黨內部也有很多反彈，民進黨也花了很大力氣讓黨內支持者認知只有支持柯文哲才有勝選希望。現在不要說民眾黨的口袋人選比國民黨還少，現下更提不出一個「唯你勝選」的人選讓國民黨來支持，國民黨是要怎麼說服支持者說複製當年台北市的綠白合作？

王鴻薇指出，她一開始就說藍白合作是必然趨勢。兩黨在立法院都有黨團，在重大議題該合作而未合作，卻淪為媒體放話製造聲量而已，實在可惜。合作需要誠意，需要磨合。雙方不要只會放煙火，一個禮拜炒作完新聞而沒有下文，只是讓民進黨看笑話而已。

(中時 )