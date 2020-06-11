三重商工與德國戴特蒙多的技職姊妹校長期保持友好互動交流，兩校以聯合國永續發展目標為主題，進行視訊專題創作，由三重商工教師群帶領工、商科學生參與兩國專題討論，並為教育局國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與實作論壇計畫暖身，提早為兩國師生的共同專題創作做足準備。

歐美各國仍屬於疫情不穩定的狀態，三重商工姊妹校德國學生尚在停課階段，兩校排除萬難，透過多邊視訊持續進行。三重商工校長林清南表示，期許台灣、德國的教師在教學方式、教材、專業技能上互通有無，讓新北市技職教育往國際化、世界教育村的理念前進。

三重商工應英科科主任陳涵瑋表示，台灣防疫成效備受國際肯定，因此結合新課綱設計，將「台數科公司」製作的「國家口罩隊」影片作為學生英語口譯課的教材，為了讓德國姊妹校了解台灣如何在防疫工作上的超前部署，更是將三重商工英語發音版的國家口罩隊影片結合在與德國的視訊課程中。

德國FFB學校國際部主任Mr. Norbert Fuhrmann表示，看完英語版影片後表示，佩服台灣對於疫情的敏感度，他更加堅定想持續與三重商工保持長久互動和交誼，兩國不只可以在工業技術、專題製作更深入合作，他也對三重商工英語口譯課的教學作品印象深刻。

三重商工老師李馥光指出，此課程提供三重商工師生在國際教育與技職專業技術上有更豐富的學習體驗，尤其視訊課程結合「國家口罩隊的英語口譯教材」；國貿科學生劉秭豪表示，透過與德國姊妹校的視訊交流介紹台灣社會與校園的防疫措施及成效，在課程中聽到德國老師對自己國家的肯定。

(中時 )