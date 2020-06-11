美國國務卿蓬佩奧10日在記者會上，為川普政府使用武力驅散境內和平示威者辯護，稱美國是「文明史上最偉大的國家」、「我們的國家非常特別」，在道德立場上不等同中國，流露出滿滿的優越感。俄媒「今日俄羅斯」在標題直接開酸「哪門子的特別？」（'Special' in what sense? ）網友也諷刺說，「確實特別，特別的種族主義」。

蓬佩奧說，佛洛伊德那樣悲慘而可怕的事件發生，美國政府會做出回應，地方執法部門和司法部迅速採取行動，現在外界呼籲警政改革，雖然這不是國務卿的工作內容，但這場辯論已經在美國展開，但這不會在全世界所有國家發生。

接著，蓬佩奧說：「我們的國家非常特別！它是文明史上最偉大的國家。我們的核心原則——事實上我們尊重每一個人，因為他們是按照上帝形像創造——（這）將反映在美國應對這些挑戰的方式中。」

他的自吹自擂引來網友嘲諷，「特別的種族主義與特別的腐敗」、「是的，頭號恐怖主義國家確實特別」、「是的，美國真太特別了，它的新冠病毒感染率世界最高，太特別了不是嗎，蓬佩奧。」↓

(中時 )