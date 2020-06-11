台灣三星電子落實在地回饋，連續五年積極推動「星關懷」稻田認養計畫，支持在地小農採用無毒自然農法生產優質台灣米；今年，三星更以「為台灣加油」為題，邀請財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會（以下簡稱家扶基金會）的星美好獎學金受益學生－高琪恩設計彩繪稻田圖樣，替樸實的稻田換上亮眼新裝，展現「星關懷」以人為本的精神，暖心為台灣應援加油。

台灣三星電子總經理李大成表示：「台灣三星電子26年來在地深耕，為台灣人才培育及環境盡一份心力。『星關懷』稻田認養計畫已邁入第五年，透過支持在地農民友善契作，與台灣的土地和人們共好。由於今年上半年大環境氣氛低迷，三星特以『為台灣加油』為題，創作彩繪稻田圖樣，期望以田園中的創意圖像，為台灣注入蓬勃朝氣。」

從高空俯瞰宜蘭三星鄉，在一片綠油油的稻田中，躍然於眼前的是雙手拿著彩球的超萌星寶寶，燦爛笑容以及胸前亮眼的台灣圖樣十分吸睛。繼去年「夢想飛翔的鴕鳥」彩稻圖案，今年三星持續以挑戰你所不能的精神，邀請「星美好獎助學金」受益學生高琪恩，透過Galaxy平板創作，將廣袤的稻田作為畫布，以S Pen描繪出想對台灣說的話，繪出宜蘭最美地景並傳遞正能量。

「星美好獎助學金」受益學生高琪恩透過Galaxy平板創作，以S Pen描繪出想對台灣說的話。(台灣三星提供)

談及創作理念，高琪恩分享：「這幅作品以Samsung品牌的首字S，同時也取Smile微笑之意，勾勒出星寶寶的頭形輪廓，而胸懷台灣則象徵以開朗活力之姿傳達『GO TAIWAN』為台灣加油的精神。」當微風吹來，各色秧苗左右搖擺，彷彿星寶寶充滿#DoWhatYouCant的能量，生動地揮舞著彩球，鼓勵人們挑戰己所不能。

台灣三星「星美好」在地公益計畫，持續以不同面向深耕台灣。自2017年起，將每年三星公益路跑報名費全額捐贈家扶基金會，成立「星美好獎助學金」，資助全台從國小到大專在體育、音樂、藝術方面具有才華的學童，提供創作平台。近兩年更結合「星關懷」稻田認養計畫，除支持稻農吳和南先生以無毒自然農法灌溉，與自然永續共處、展現對土地的熱情與關懷，台灣三星也將收成契作的無毒健康米作為企業贈品，與合作夥伴、消費者分享台灣優質農產、感受農村最濃厚的本土人情味，亦提供學童們的畫作一片天地。台灣三星期待透過此舉拋磚引玉，激發人們關懷台灣在地發展，共同迎向未來。

(科技)