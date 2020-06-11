台北天文館模擬的6/21日環食示意動畫 (影音取自YouTube/台北天文館)

6月21日，台灣將迎來「上帝金戒指」日環食天文奇景，不僅天文迷興奮，就連一般民眾也相當期待，由於這次日環食過後，下一次就要等到2215年，也備受全民關注，不過根據台北天文台模擬的動畫情形，日環食在嘉義可享受完美體驗，但在台北只能看見日偏食情景。

根據「台北天文館」模擬的動畫顯示，21日下午，嘉義可以觀看完整到的日環食，第一接觸點的「初虧」從14點49分03秒開始，16點14分03秒則是會呈現完全包覆住的「食甚」，17點25分50秒則會「復圓」，結束偏食，整個偏食過程約為2個半小時。

另一方面，台北雖也能觀看到這次偏食的天文奇景，但僅可看見日偏食，無法跟嘉義一樣看到日環食情形。台北的「初虧」從14點49分55秒開始，「食甚」則是在16點13分25秒發生，17點24分21秒「復圓」，結束偏食。

(中時電子報)