倫元投顧分析師陳學進表示，台股11日開高下殺，終場下跌184.39點，跌幅1.57％，收在11,535.77點，櫃買指數同步收黑，終場走跌3.34點，跌幅2.14％，以152.42點作收。三大法人方面，外資續買2.75億元，投信續買1.56億元，自營商轉賣31.08億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回3,576口多單，累計淨多單部位為40,776口，心態呈現謹慎中性偏多。

大盤在短短不到3個月的時間裡大漲3,248點，短線適度甩轎洗盤以修正短期乖離過大的現象，實屬正常，重點在於解封行情展開後，全球政府積極振興經濟下，台股還有多大的空間可以期待。

美國聯準會（Fed）利率決策會議11日落幕，Fed主席鮑爾表示，將維持近零利率水準至2022年底不變，並重申將動用各種工具支持美國經濟，直到重返成長軌道。市場熱錢浪潮持續襲來，帶動新台幣匯率升值、美元指數走軟、美國債券殖利率攀升、債市資金湧向股市，全球股市向上挺進底氣十足。

此外，外資從年初一路調節賣壓台股以來，就算近9個交易日回補買超達733億元，但今年累計賣超金額仍達5,894億元，顯見後市加碼空間還很大，配合短中長期均呈現多頭排列向上，後市行情震盪往上的看法並未改變。

個股方面，本周納入投資組合的光洋科，與代工龍頭台積電合作，打造在地綠色供應鏈，然短線急彈後連兩日拉回，12日將是關鍵，若能再度收紅且達11日跌幅一半以上，則後市仍有再戰新高的機會，反之則逢彈了結為宜。

至於受惠防疫題材的宅經濟、自行車、遠距商機及生技醫療等相關族群雖持續作為盤面多頭部隊，但其中個股皆已累積不小漲幅，並不建議再過度著墨，反觀下半年具有成長題材的個股，此時股價處在相對低檔，經過適當換手整理過後，將有望成為下一階段輪動接棒的新主流。

(工商 )