豐銀投顧分析師羅雅渝表示，美國聯準會（Fed）11日凌晨結束為期兩日的利率決策會議，會後聲明指出，將維持零利率政策至2022年，並持續購債振興經濟。聞訊後，美股三大指數收盤卻是漲跌互見。

台股11日受美股電子盤及亞股同步走弱影響，加上連9日收紅後位階相對偏高，導致加權指數終場下跌184.39點，以11,535.77點作收，不但跌破5日均線，且將前三日漲幅盡數回吐，若後續11,482～11,528點缺口未補，則可望形成橫盤整理格局。

個股方面，本周納入投資組合的圓剛，推出搭載NVIDIA Jetson Xavier NX人工智慧邊緣運算電腦後，法人持續偏多操作，惟11日尾盤自高點回落，後續留意20.15元與19元關鍵價位，如破19元將形成吞噬型態，短線上宜減碼，反之收盤在20.15元之上，則易形成區間整理走勢。

另外在國際熱錢持續湧入下，新台幣匯率11日盤中一度升破29.6元，再創近一年盤中新高，然新台幣的升貶就像一把雙面刃，雖造就股市驚驚漲格局，同時帶動資產、營建等進口為主的內需產業成本降低，帳面價值提升，卻也不利出口商的營收表現，因此投資人應避開外銷比重過高、第一季營收年成長及季成長呈現衰退，以及外資同步賣超的個股。

(工商 )