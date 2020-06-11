田馥甄（Hebe）11日推出新歌〈皆可〉MV，她年初與所屬的何樂音樂團隊30人遠赴美國洛杉磯當地取景，邀來金曲獎導演徐筠軒再度合作，團隊半夜三點就驅車前往加州國家公園岩質區，還出動空拍機捕捉寂寥感，導演給指令要她在鹽湖任意倒下、躺睡，她無懼現場低溫和地上泥巴，敬業打趣說「躺著賺不容易！躺在鹽湖裡的意象看似很輕鬆，其實很難！核心肌群很重要」，歷時拍攝四天才收工。

田馥甄在MV中針對不同景觀氛圍而換上鮮紅與純白、墨綠共三套造型服，隻身獨走穿梭在浩瀚無際的美景，還到當地著名衝浪勝地威尼斯海灘，她穿上鮮紅色褲裝美美入鏡，光著腳在沙灘上恣意踏浪、也在長途火車鐵軌上步行等，畫面唯美。

而她在美國也發生許多趣事，因拍攝時是當地下午，忽然察覺田馥甄眼神顯得呆滯，問及是不是沒電？她笑答：「我差不多要睡了，平常都這個時間睡，難怪累累的。」難抵這多達15小時的恐怖時差。〈皆可〉展現田式情歌的另一樣貌，也是專輯中最早收錄的一首，她體悟著歌意：「喜歡它看似悠遊自在卻又帶著有所追求的執著，而在曲末放下執著，愁緒卻揮之不去的旋律起伏，投射了自己心境。」

她還形容會議時被「淪為了風景」這句歌詞在心裡給自己一記耳光；她有所感觸，曾自以為可以隨心所欲，化為任何物件美好他人，最後卻發現自己不過是他人風景，註定有著無法與人相伴，與之共賞人生風景的遺憾，當下她低著頭假裝專心聽歌，其實是想按捺眼眶之中， 那些渴望著但被渴望所傷的液體。至於什麼事情讓自己有所掙扎？她趣回：「牽涉人與人情感面的事，總讓人難以抉擇。還有，在點食物外送時。」

田馥甄推出新歌MV。（何樂音樂提供）

田馥甄推出新歌MV。（何樂音樂提供）

(中時 )