現年49歲的街友阿重在雙親過世後，長期在街上遊蕩，多年前被檢查出患有小腦萎縮症合併其他精神症狀的他，不但走路不穩且居無定所又三餐不繼，高市社會局社工積極協助下，幫阿重找到安置機構，讓其疾病獲得照顧，不再流浪街頭。

阿重（化名）甫出生即被領養，親生父母與養父母皆已過世，自雙親過世後，他就流浪街頭，身上散發著久未清洗的臭氣，令人望而生畏，多年前被檢查出患有小腦萎縮症合併其他精神症狀的他，經常走路搖晃或跌坐地上，更常在半夜大呼小叫，令居民惶恐不安，因此被通報到高雄市社會局。

身心障礙個案管理服務社工訪視阿重時，阿重完全不理會，但社工仍定期關懷他，希望得到他的回應，縱使如此，已習慣街頭生活的他仍強烈拒絕接受機構照顧。

社工為了阿重的生活照顧，召開了跨部門專業協調會議，終於在各單位人員努力下，幫阿重找到安置機構，讓他願意接受照顧，得以過著有尊嚴的生活。

高雄市社會局無障礙之家「身心障礙者生涯轉銜暨個案管理服務」，以7歲至64歲領有身心障礙證明的民眾為服務對象，提供福利資訊和服務給資源使用能力欠缺或家庭照顧功能失衡之身心障礙者。如有需求，歡迎撥打服務專線「07-8139022」洽詢。

(中時 )