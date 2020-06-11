5月豪雨造成高雄市岡山區正值發育期西瓜於雨後持續有葉片黃化萎凋、畸形果等遲發性災損顯現，高雄市政府農業局接到公所通報災損達啟動勘災門檻，即組成勘災小組確認災情並爭取到現金救助，自即日起至6月20日止（假日不休息）受理農民申報。

高市農業局接到公所通報作物災損達鄉鎮啟動勘災門檻，隨即召集農糧署、改良場組成勘災小組，積極確認各項作物災損，爭取救助。

農業局因5月豪雨造成高雄農損，已爭取到梓官區不結球白菜、甲仙區蘆筍、旗山區西瓜及杉林區冬瓜等4個行政區4個品項現金救助，另此次再增加岡山區西瓜現金救助。

農業局提醒農友，即日起請岡山區西瓜受災損失2成以上的農民，務必於6月20日前（假日照常受理申請），持身分證、印章、存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會全力協助與加速勘災與現金救助發放，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。

(中時 )