據統計，大陸年內至少已有30多城或地區發布、調整購房補貼政策；其中，杭州、蘇州工業區、南京江北新區、台州、南寧和濟南等6個地區更送出百萬（人民幣，下同）補助大紅包，而杭州補貼最多，補助額度最高達800萬。

就補助逾百萬的6個地區來說，以杭州為例，對A類頂尖人才按「一人一議」最高給予800萬元購房補貼，B、C、D類人才分別給予200萬、150萬和100萬元購房補貼。

蘇州工業區部分，4月公布的文件表明，全職工作頂尖人才按「一事一議」可獲得500萬元購房補貼；南京江北新區則於本月5日發布通知稱，經認定的人才可享最高300萬元購房補貼。

濟南則是在3月發布相關政策表明，重點高層次人才可享最高100萬元購房補貼、最長5年的租賃住房補貼或最長免租5年的人才公寓。同在3月，台州啟動2020年度「500精英計畫」，新引進的高層次人才可享受最高300萬元的購房補貼。

南寧則是針對先前政策進行調整後宣布，經認定的D、E類高層次人才購屋補貼不再受到引入時間的限制；對於A、B、C、D、E類人才，南寧分別給予200萬、120萬、60萬、40萬及20萬元購房補貼。

除了直接規定補貼金額，30城中還有不少地區按照購房價款或繳交契稅的比例發放補貼。

(旺報 )