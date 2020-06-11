萊因曾拍攝爭議影片，包括淋漂白水、地鐵掀裙(影片源自Youtube)

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，減少外出、以及戴口罩是自保最重要方式之一，因此外送員工作量變大同時，也必須承擔更高的感染風險，俄羅斯一位23歲正妹女演員，為了慰勞辛苦的外送員，幾乎全裸開門取餐，影片PO上網後，觀看數直逼百萬，掀起網友熱議。

俄羅斯女演員萊因（Maria Rein），在YouTube分享一段影片，身材相當火辣的她，在家拿取外送員送來的物品時，僅穿一條丁字褲、戴口罩就開門，每次都堅持裸上半身領取物品，同時用鏡頭拍下過程，大多外送員都被萊因嚇到，但也有人伸手試圖想摸萊因，或是邀約她用來換免費食物。

住在聖彼得堡的萊因，受訪時表示，裸上身是想感謝外送員在疫情期間，還緊守崗位，並形容這行為是「aesthetic thank you」（美感上的道謝），至於怎麼會想到裸上身道謝，萊因說因為某次外送員送達物品，當時正在洗澡，所以只包毛巾就出去，對方原本看起來很疲倦，但一看到萊因，就露出開心的笑容。

萊因先前就曾拍攝充滿爭議的影片，像是用漂白水淋坐地鐵張開腿的男人、還有在地鐵裡掀裙子露出內褲，雖然有人認為她是在抗議性別不公平，但更多人表示作法太過火，對此萊因回應「女權主義在美國變得具侵略性，幾乎可和愚蠢相提並論，但女權主義在俄羅斯卻是向潮流致敬，人們無事可做，於是開始關注女權主義」。

(中時電子報)