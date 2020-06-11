畢業季來臨！社會新鮮人準備踏入職場，擔心資歷淺工作難找，還有想要轉換跑道的朋友，別因距離喪失好機會！勞動力發展署中彰投分署指出，跨域就業津貼不僅補助年滿18歲至29歲初次尋職的青年，針對失業的民眾，只要連續達3個月以上，或非自願性離職的就業保險失業被保險人都有補助。

就讀國立大學土木工程系的「小林」，所學偏重於重大工程結構設計，惟中部地區重大工程公司及相關職缺不足，讓他無法學以致用。

勞動力發展署中彰投分署鼓勵他擴大求職範圍，運用跨域就業津貼尋找南部相關工作，順利推介到高雄擔任結構工程師一職，小林如今在高雄租屋適應良好並穩定就業，每個月還可以申請跨域就業津貼租屋補助金。

中彰投分署長林淑媛表示，跨域就業津貼自開辦以來，已成功推介1440位民眾跨域就業。補助期間長達1年，包含通勤族最愛的異地就業交通補助金，每月最高補助3000元；還有租屋補助金，每月最高補助5000元，以及搬遷補助金最高補助3萬元，可減輕遠距交通、生活負擔。

林淑媛說，跨域就業津貼只要符合前項資格的民眾，可到各就業中心辦理求職登記並接受就業媒合；只要媒合成功工作地點距離目前居住處所達30公里以上，就可在成功就業30天後，申請跨域就業津貼補助。

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(中時 )