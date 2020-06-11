交通部公路總局今年清明連假於蘇花改南澳－和平、南迴改安朔－草埔路段，試辦提高速限至70公里，另設置最低速限50公里，由於成效良好，公路總局宣布6月20日起正式調整2條公路部分路段的行車速限。

公路總局指出，經檢視蘇花改與南迴改的公路幾何線形、行車安全間距、照明系統與緊急應變等項目後，將於6月20日正式調整幾條路段的行車速限。

蘇花改主線路段行車速限原為60公里，將提高至70公里，設置最低速限50公里的路段包括「蘇澳－東澳（104k＋980～112k＋960，計7.98公里）」、「南澳－和平（125k＋576～143k＋802，計18.226公里）」、「和中－大清水（149k＋145～154k＋854，計5.709公里）」。而蘇花改兩側端點行車速限，考量與舊蘇花公路銜接，速限調整後介於50至60公里。

另蘇花改唯一可通行機車的仁水隧道，考量該路段可通行各車種，因此全段仍維持50公里的行車速限，以保障各用路人行車安全。

南迴改安朔－草埔路段（427k＋300～437k＋600）行車速限將由60公里調整至70公里，並設置最低速限50公里；草埔森永隧道南口－草埔橋路段（437k＋600～438k＋005）經檢討後，也由40公里調整至50公里。

(中時 )