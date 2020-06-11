在新冠疫情尚未完全消弭於無形，各國才在解封之初期，美國那斯達克指數即再創新高，各國股市近2月也出現止跌反彈走勢，金融市場走勢明顯和經濟脫節，富達國際表示，主要因負面訊息未完全被反映！

近期金融市場走勢與實體經濟表現明顯是脫節，富達國際亞太區首席投資長Paras Anand表示，預期不可能出現僅憑藉著需求恢復或資金支持等單一因素，就可推動大部分企業營運復甦。而且在各國政府推出各種財政政策時也將增加政府債務，未來或可能導致提高企業稅率及加強監管來填補，這恐將不利實體經濟發展，然而目前金融市場還未反映此負面因素。

不管金融市場或經濟如何脫節以及發展，Paras Anand也指出，終究還是會「回歸基本」。他說，由於投資者可掌握的確定因素太少，成長型企業股在市場上變得愈來愈搶手，投資者與其考慮要不要跟著市場潮流走，不如回歸基本，簡單去尋求相對低估值的股份，因為這類股能提供一定的安全度，因不確定性偏高的因素已反映在股價上。

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