財政部促參司表示，今年「民間參與公共建設金擘獎」（金擘獎）自5月4日受理申請，歷經1個月徵件，有34件民間參與公共建設案參選，競逐促參界最高榮譽。

金擘獎獎項分為民間經營團隊獎、政府機關團隊獎、顧問機構團隊獎，民間經營團隊獎入圍案件並得進一步角逐公益獎及雙語卓越獎。

本屆參選案件公共建設類別多元，其中「民間經營團隊獎」參選團隊有16件，包括鳳山溪再生水廠及羅東污水下水道系統，有效處理污水，促進資源永續利用，還有澎湖縣篤行十村、台中市眷村文物館、中壢國小日式宿舍及公務人力發展學院等文教設施4件；國民運動中心4件；另有南港車站商場、高雄港洲際貨櫃中心及觀霧山莊案。

本屆「政府機關團隊獎」及「顧問機構團隊獎」參選團隊有18件，包括鳳山溪再生水廠、國道3號清水服務區、淡水河畔高灘地臨時停車場、台南市智慧路邊停車計費系統及宜蘭縣員山公園溫泉會館等案。

促參司指出，各項促參案充分展現PPP公私協力夥伴關係精神，提供優質公共服務。

(工商 )