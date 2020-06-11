屏東縣政府為搶佔即將上路的振興三倍券商機，邀請LINE Pay Money與街口支付行動支付兩家業者，訂於6月16日到19日連四天下午分別於東港、恆春、屏東市、潮州舉辦「餐飲服務業數位轉型講座」，除了分享如何用行動支付吸引消費者使用振興三倍券外，也會專人協助屏東業者上架行動支付平台，一起提升屏東行動支付普及，鼓勵民眾多多來屏東消費。

屏東縣長潘孟安表示，中央即將於7月上路的振興三倍券，已經參考屏東縣府的意見擴大為實體券與行動支付並行，但台北市等六都消費者習慣行動支付的消費方式，要搶佔商機必須超前佈署，而且全國中等學校運動會將於7月中在屏東登場，為能吸引更多的人來屏東觀光消費，希望有志轉型升級的業者，不要錯過這四場講座的機會。

此次四場講座也邀請成功轉型加入行動支付的業者來分享，包括漫時光早午餐創辦人徐皖台、東港金星雙糕潤負責人黃聖翔、瑞佳鰻料理劉彥宏、後壁湖邱家生魚片負責人邱建璋、阿水伯包子負責人李雲郁、麻小二麻辣燙創辦人洪崇耀、品好乳酪品牌經理林倢如與得意蝦餅第二代郭彥慈等。

隨著國內疫情趨緩，為了讓民眾逐步回歸正常生活，將啟動防疫樂活新態度，希望民眾可以放心參與各項活動，提升消費景氣，並盼帶動屏東業者積極擁抱數位工具，啟動屏東企業的戰略數位工程。

報名截止日為：6月15日（一）15:30，請踴躍上網站https://radio50.yocan.com.tw/報名，或請洽黃先生0911-180-626詢問。

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