文化部長李永得今（11）日宣佈，將於7月22日加碼推出200萬份、每份600元之「藝FUN券」，以藝文專用、不限區域使用為原則，民眾可在逾1萬家藝文產業店家使用，估創造50億元以上產值。

李永得表示，行政院將於7月15日推出振興三倍券鼓勵全民消費，估計帶來上兆元商機。文化部再加碼12億元發行「藝FUN券」，預計將進一步刺激及引流三倍券消費者加入藝文消費，預估增加250億～300億元資金注入，期待帶入更多藝文人口。

藝FUN券限一人一機領取一次，使用不找零，持有電子券的民眾可於博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等，全台超過1萬家以上店家使用。民眾只要透過APP提供的藝文店家地圖，隨時可查詢附近可使用藝FUN券的藝文場域及店家，消費時只要掃描店家QR Code或讓店家掃描付款QR Code，即完成付款；此外，為符合藝文展演消費使用特性，特別規劃藝FUN券可於網路預購票券平台，訂購藝文票券及電影票。

文化部指出，包含「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」等四大類型店家，以及如工藝、文創、藝文等具有稅籍相關資格之個人工作室，都可申請加入適用店家。店家透過藝FUN券APP，登錄基本資料，通過審核後即完成註冊，加入手續簡便；且為達即時振興藝文產業目標，特別設計「天天對帳、週週付款」機制，簡化店家申領款項相關程序。藝FUN券將自7月22日當日中午12點整開始發行，使用期限至12月31日止。

(工商 )