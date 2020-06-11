我方「援港方案」遲未公布，對於媒體詢問，陸委會發言人邱垂正今天仍不願鬆口透露內容，僅稱相關專案規劃已大致完成，需要考量香港情勢快速變化完善相關機制，他強調「我們有時間感，但沒有實際的日期」。

總統蔡英文5月底指示由行政院組專案小組處理，陸委會主委陳明通5月28日進一步表示，方案將在一個禮拜內提出。不過，遲至今日仍未見方案。

邱垂正今天在陸委會例行記者會回應媒體詢問，面對在場台媒和港媒連番追問，他並無具體答覆。

他表示，相關專案規劃已經大體完成，但隨著香港情勢快速變化，以及「港版國安法」進度，並觀察國際社會對香港社會後續反應做法等，從這些方面上精進完善相關機制。

對於外節質疑援港專案「只聞樓梯響」，他加重語氣表示，「沒有難產和延宕問題」，陸委會會加強與相關機關溝通整合，完成所有程序和核定後，適時對外說明。

他表示，「陸委會是有效率單位」會有積極作為，「有時間感，但沒有實際的日期」，待執行方式確認後擇日對外公布。

(旺報 )