2020東京奧運從今年延後到明年，為了讓選手有比賽的緊張感、持續備戰，教育部體育署和國家運動訓練中心計畫於8月舉辦奧運模擬賽，體育署競技組組長洪志昌透露，預計會有12個運動種類，總獎金粗估超過100萬。
本次模擬賽有田徑、羽球、空手道、桌球、柔道、射箭、射擊、拳擊、跆拳道、游泳、舉重及體操等12個奧運競賽項目，洪志昌表示，田徑會在國訓中心附近的高雄國家體育場進行，射擊則在桃園龜山公西靶場，其他項目目前應該是會訂在國訓中心內辦理，時間計畫是在8月。
洪志昌補充，不少奧運培訓隊已經繳交比賽辦法，參賽選手等細節預計下周公布，至於攸關選手「福利」的獎金，洪志昌透露每個運動項目應該在10萬左右，總獎金估計會超過100萬台幣，獎金取得由各代表隊教練討論，希望透過獎金給選手更多激勵。
屆時奧運模擬賽不開放觀眾，但會安排轉播服務，讓運動迷能看到培訓隊好手目前訓練的狀態。
(中時 )
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