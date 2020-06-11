大陸近年來在軍事、經濟和外交上採取強硬競爭態勢，新冠疫情期間更使用令人側目的「戰狼外交」，許多西方國家聲稱感受到威脅，也引來越來越多的西方政界人士呼籲聯手應對中國大陸的挑戰。日前以美歐國家為主所組成的「跨國議會對華政策聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC)成立，卻遭大陸批評這是西方政治邊緣人物籌組的「新八國聯軍」，也是冷戰思維的產物。

《美國之音》報導說，北大西洋公約組織（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）警告稱，「中國的崛起正在從根本上改變全球均勢，加劇爭奪經濟和技術霸權的競賽，大幅加大對開放社會和個人自由的威脅，加劇圍繞我們的價值觀和生活方式的競爭。」面對大陸崛起，北約需要團結，未來十年內的挑戰，任何國家都無法獨自解決。

這個由英國、美國、日本、澳大利亞、加拿大、德國、挪威、瑞典等8個國家議會與歐洲議會成員所組建的「跨國議會對華政策聯盟」，被陸媒批評為「新八國聯軍」，並指聯盟的成員是其國內政治的失敗者與政界邊緣人物，是一個「致力於改變民主國家對待中國方式」的反華聯盟。隨後，波羅的海國家立陶宛跨黨派議會代表與捷克議員也宣佈加入。

分析人士指出，加入聯盟的成員大多是西方社會保守派、鷹派的代表，包括：包括美聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）和梅內德斯（Robert Menendez）、澳大利亞則有聯邦議會情報與安全委員會主席哈斯蒂（Andrew Hastie）、德國議員布蘭德(Michael Brand)與現任歐洲議會議員布提科費爾。

報導說，該聯盟在宣告成立的視頻中指出，「中共統治下的中國，為全球帶來挑戰，一個將會定義整個世紀的挑戰，將會影響所有的人、跨世代政權與不同黨派，無一倖免。」

前美國國防部中國事務主任博斯科（Joseph Bosco）說，「西方現在是被真正的中國威脅喚醒了」，如果西方真正了解中共前領導人鄧小平的「韜光養晦」政策，早就應該對中共採取措施了，因為它意味著「隱藏實力、等待時機」。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國專家葛萊儀（Bonnie Glaser）說，新冠疫情帶來了大陸外交最糟糕的一面，這種被稱為「戰狼外交」或許有助於大陸民眾對中共的支持，但最終會讓大陸付出很高的代價。大陸人民大學國際關係學教授時殷弘則在一場學術研討會上表示，「目前的突出問題是不夠尊重世界，在大流行疫情下驟然加劇了的複雜性，推進得未免太急、太快和聲調太高，從而效果與期望之間的差距頗大，讓大陸面臨的挑戰空前嚴峻。」

北約秘書長斯托爾滕貝格堅稱，北京並非敵人，但北約各成員國領導人也首次同意大陸崛起帶來安全上的影響，包括解放軍研發能打到北約盟國的導彈。曾任川普總統的國家安全顧問的麥克馬斯特（H.R. McMaster）在一個有關疫情後美中關係的研討會上說，雖然與大陸「分手」並非大家所願，但是，大陸在疫情期間的所作所為顯示，與大陸繼續保持接觸「實在不容易」。中共認為自己是贏家，首先從疫情中恢復，未來可能會更加的咄咄逼人。此外中共擁有高超音速導彈、強大的軍事力量，而且還認為美國在衰退和分裂。

(中時電子報)