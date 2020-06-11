台中捷運綠線今年底將正式通車，連結北屯至高鐵台中站；提升中市公共運輸量能，大幅增加行的便利性。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2020年對台灣是個嚴峻且備受挑戰的一年！台中市在市長盧秀燕主政下，全力守護市民健康、降低疫情衝擊外，還擘劃施政藍圖，秉持8大核心價值及12大施政發展策略，為台中打造一座最安全且安心的宜居城市，穩步實踐「富市台中、新好生活」的美好願景，讓市民幸福有感。

新冠肺炎疫情期間，市長盧秀燕積極配合中央防疫，結合中部7縣市跨域合作，以「疫情監測、防疫整備、關懷服務、科技運用、多元紓困、旅客安心及交通防疫」7大防疫策略；更超前部署祭出「紓困9箭」，首創「資金紓困協調窗口」，守護市民健康同時，盡力協助業者度過艱困時期。

台中市積極防疫時，市政重大建設並未停滯，繼去年3月及9月開工的水湳國際會展中心及台中綠美圖後，懸宕13年的大智路貫通計畫最快8月底可望通車；國1銜接台74高架道路、國4延伸豐原潭子段，打通水湳及中科的「科湳愛琴橋」於今年1月通車，捷運綠線年底將通車營運等，幫助台中快速成長。

盧市府為穩固好城市發展基礎，除已啟動的「前店、後廠、自由港」的台中富市3經濟發展策略外，還為台中經濟注入活水吸引產業投資，包括豐富運動產業園區、潭子聚興產業園區陸續開工，14期重畫區今年1月完工，施政成果強化業界對台中的投資信心等，民間投資金額達4430億元，創造7500個就業機會。

台中不僅發展城市經濟，更兼顧市民生活品質。包括美樂地計畫、公托公幼及親子館倍計畫、雙十公車上路、恢復老人健保補助、地價稅調降、路面燙平專案等，多項政策逐步推動，致力優化市民生活品質，更透過「藍天白雲行動」計畫，讓台中空汙明顯獲得改善。

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(中時 )