以廖泰宇為首的「凱莉星球」、「以太世界」吸金案，廖泰宇被台北地方法院判刑10年8月，台北地檢署持續追查共犯，查獲中階幹部竟以賓士轎車代步，扣押車輛後囑託行政執行署台北分署拍賣，11日以181萬元順利賣出，是台北分署受囑託拍賣偵查中扣押物變價的首例。。

廖泰宇為首的吸金集團，從2016年開始推出2種全球性的投資方案，分別為「凱莉星球」、「以太世界」；前者以出租電腦或手機中空餘的儲存空間為賣點；後者則是推廣投資以太幣挖礦機；2種方案的投資單位從100、200、500、1000、5000至1萬美元不等，獲利槓桿聲稱可達3至5倍。但集團卻要求投資人以高於行情的1比35兌換。

同時，廖泰宇在全台各地廣開投資說明會招攬會員，宣稱投資以太幣，可「快速回本」、「保證獲利」，他為了促使下線努力招攬會員，還設立分紅獎金，只要招攬到2名願意投資1萬美元單位的會員，就可以獲得新台幣35萬元獎金，招攬下線投資的金額愈多，獎金就愈豐厚，但之後陸續有會員拿不到錢，懷疑遭到詐騙，憤而提告；檢調蒐證後展開偵辦，廖被起訴判刑。

檢方追查吸金案的共犯，發現吸金集團的中階幹部以賓士車代步，查扣後囑託台北分署拍賣，由於這輛車的新車牌價超過300萬元，車子的車況良好，行車總里程只有3075公里，又因是二拍，應買人只要出價最高，並達前次底價50％就可拍定，所以吸引多達26組買家到場競標，在應買人競相出價下，最後以181萬元高價拍定。

(中時 )