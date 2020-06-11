雙十吊橋，因破舊不堪、橋墩掏空，11日草屯鎮公所與中央主管單位會勘將修復，未來結合當地九九峰風景區，形成地方觀光旅遊廊帶。（行政院中辦提供／張妍溱南投傳真）

南投縣草屯鎮的雙十吊橋，為昔日風景秀麗景觀地，因吊橋破舊不堪、橋墩掏空，遊客不來，為振興當地觀光，11日草屯鎮公所與中央主管單位舉行會勘，初步決議由水利署中區水資源局支應經費協助修復，未來結合當地九九峰風景區，形成地方觀光旅遊廊帶。

曾是南投知名景點之一的雙十吊橋，位在南投縣烏溪上方，興建於1963年，因遭大水沖毀，1965年在地方政府、農會及地方人士籌款重建，當時由「台灣吊橋大王」林枝木率領團隊興建，吊橋長年失修，有橋墩掏空、橋塔斑駁及橋索老舊等問題，昔日勝景乏人問津。

行政院中辦執行長蔡培慧表示，雙十吊橋的鐵線工法彰顯台灣傳統造橋工藝的技術與美學，長達360米、寬1．8米，以傳統吊橋的「鐵線工法」建造而成，兼具地方特色景觀、文化資產保存與工藝教育意義的橋樑。

蔡培慧說，站在雙十吊橋上遠眺九九峰，未來鳥嘴潭人工湖興建完成後，有山、有水還有生態景觀與休閒農場；建議草屯鎮公所及民間組織提出地方創生計畫，促成文化部、國發、農委、客委會等單位，讓吊橋周遭旅遊復甦，形成生態及工藝美學教育的觀光旅遊廊帶。

草屯鎮長簡景賢指出，雙十吊橋年久失修，亟需修建會危及吊橋安全的橋墩掏空、4座橋塔和支持橋樑的鋼索，地方與中央會勘協調後，吊橋修復工程費用由水利署中水局先支應，重建景觀吊橋還有璀璨夜景，吸引遊客參觀。

(中時 )