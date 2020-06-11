台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨（2012）5月自結營收為新台幣5.32億元，較去年同期減少34.74％，累計1至5月自結合併營收31.19億元，較去年同期減少19.34％。

春雨董事長林輝政表示，儘管台灣內銷建築類扣件市場持續穩健，但下游線材客戶預期中鋼將會調降鋼品價格，先行縮減下單量；外銷部分受到疫情衝擊，需求尚未提振，使得春雨台灣地區營收表現疲軟。

在海外部分，中國地區隨著疫情趨緩、復工復產率上升，營運逐漸回升，前5月營收衰退幅度已較去年同期縮減。唯美國市場受種族歧視抗議風潮，以致於復甦力道減緩；印尼因5月適逢齋戒月及新年假期，營運天數相對減少，致使美國與印尼兩地的業績不如預期。

對於6月份營運表現，林輝政看法轉趨樂觀，他指出，印尼在結束齋戒月後，已開始復工，只要疫情能受到控制，6月營運可望逐漸回復正常。此外，全球經濟活動在解封後陸續重啟，歐美需求將逐漸釋出，雖然回復到疫情前水準尚需一段時間，但近期鋼價已漸持穩，預期國內線材客戶將陸續回補庫存，加上大陸地區衰退幅度縮小，下半年營運表現有機會優於上半年。

(工商 )