拚金融科技，金管會再下一城！金管會主委黃天牧2020年6月初與加拿大證券管理機構（CSA）中的8省金融主管機關共同簽署金融科技合作協議（FinTech Cooperation Agreement）。金管會指出，這是金管會繼與波蘭、美國亞歷桑那州及法國簽署後所完成的第4份金融科技合作協議。

黃天牧在上任首場記者會中就宣示金融科技將會是未來施政重點之一，還以蘋果創辦人賈伯斯名言「虛懷若愚，求知若渴（stay foolish, stay hungry）」期許自己不斷吸收新知、接軌國際，掌握金融創新，扮演好金融監督者的角色。

此次與加國八省簽訂的協議，可擴展CSA監理沙盒和我國金融監理沙盒的功能，金管會指出，協議內容包括雙方監理機關轉介機制及資訊分享等，簽署後雙方可據此轉介新創企業予對方，提供協助以瞭解雙方的監管制度，並分享各自市場與金融服務創新相關訊息。

金管會強調，該協議將可促進雙方在金融科技的監理合作，並為台灣及加拿大雙方的金融科技業者創造更多機會，開拓金融創新之國際市場。

加國共有10省，為何此次合作協議只有8省？金管會表示，這8省是加國主要經濟活動區域，是所有人口密集的大城市所在地。這8省包含亞伯達省、卑詩省、緬尼托巴省、紐布朗斯維克省、諾瓦斯科西省、安大略省、魁北克省及沙士卡其灣省。

金管會指出，CSA監理沙盒的目的在協助加拿大的新創企業發展創新產品及服務，提供業者更快、更靈活的註冊並享有暫時的法規豁免，業者可在實驗期間於加拿大市場測試其產品及服務。CSA的各省金融主管機關，鼓勵業者就金融科技適用法規進行公開對話及參與產業交流活動，推動加拿大的金融科技發展。CSA的部分主管機關亦為全球金融創新聯盟（GFIN）的成員，目前GFIN有50個監理機關加入，可協助業者尋求新商機及促進監理機關之合作與協調。

金管會指出，波蘭在2018年10月有監理沙盒機制，但還在研究設立專法推動，台灣在2018年就有監理沙盒機制、美國亞歷桑那州在2018年8月也有監理沙盒，比我們晚四個月，法國沒有監理沙盒機制，但歡迎我國科技業者去發展，加拿大則是2017年2月有監理沙盒。

金管會持續在雙邊和多邊層面上積極與其他國家建立聯繫網絡及金融科技交流合作，迄今除已與波蘭、美國亞歷桑那州、法國及加拿大簽署雙邊金融科技合作協議外，並於108年5月正式加入GFIN，積極促進全球金融科技合作。

(工商 )