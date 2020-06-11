因應疫情趨緩，6月7日大規模解封，高公局表示，配合交通部防疫新生活運動，預估109年端午連假各日將出現大量出遊車潮，高速公路南向之交通尖峰需求為平日之1.6倍，並以首日南向交通量最大；北向交通尖峰為平日之1.5倍，並以第3日北向交通量最大，故假期間國道壅塞情形甚鉅，高公局呼籲往返中南部地區民眾可多加利用台61，避開國道車多壅塞路段，不僅省時又免費。

高公局說，已規劃2條利用台61的替代道路，分別為台中（國3中港系統）至彰化市區及新竹至台南地區間之往返。建議台中至彰化地區之用路人，可透過國3中港系統-國4清水端-台17-台61前往彰化地區。

高公局指出，使用國道在經新竹至台南間往返之用路人，橫向可多利用國4、台61乙、台78、台82及台84轉換使用台61。另北向如遇國3西濱交流道封閉時（6月27及28日），可於西濱香山匝道經香山聯絡道至國3香山交流道進入國3，或續行至新竹，沿途均有標誌指引，建議出門前請先查詢地圖妥善規劃行車路線。

高公局建議，連假期間出門請搭乘公共運輸，如要開車出門，請務必養足精神，切勿疲勞駕駛，同時做好車況檢查及瞭解各項交通疏導措施，並透過高速公路1968App查詢路況，避開壅塞路段及時段，做個聰明的用路人。高公局預祝端午佳節愉快，行車平安。

(工商 )