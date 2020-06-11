台灣2020年度盛事，本土日環蝕將在6月21日（周日）下午發生，難得有機會可以在台灣觀賞「上帝金戒指」的奇景。（圖／Shutterstock）

台灣2020年度盛事，本土日環蝕將在6月21日（周日）下午發生，難得有機會可以在台灣觀賞「上帝金戒指」的奇景，錯過就要再等下輩子！天文館指出，下一次要在台灣看到有大範圍覆蓋的日環食，又要再等195年。許多人已摩拳擦掌要欣賞這難得的天文奇景，至於21日天氣會如何呢？「台灣颱風論壇」特別整理出「全台日環蝕」攻略。

台灣颱風論壇特別整理出3大地區，分別為「紅色」、「橘色」、「黃色」鄉鎮，在紅色區域，可觀賞到完整的日環蝕；橘色地區鄉鎮若位在「環蝕帶中心」可觀賞60秒的日環蝕，位在「環蝕帶邊緣」可觀賞約15秒的日環蝕。在環食帶內的鄉鎮市，將會在當天下午16時12分到16時14分之間（金門為10分）看到月球擋在太陽正中間，形成日環食

除了這些區域，大部分地區屬「黃色」鄉鎮，雖然沒辦法欣賞到日環蝕奇景，但是仍可看到大面積的「偏食」奇景，被遮蔽的太陽面積至少有92%以上！颱風論壇指出，在食甚時刻（太陽被遮蔽最多的時刻），可以看到太陽樣子呈現出卡通裡又細又彎、像彎刀一樣兩端尖尖的月亮樣貌。

不過，觀日環蝕最難忍受的就碰上下雨天、陰天，論壇表示，目前對6月21日的天氣預報不確定性太高。根據過往經驗來說，如果是午後陣雨型態，建議在沿海或外島看；如果是西南氣流型態，建議在東部看；如果太平洋高壓籠罩，在哪裡都可以。

21日天氣會如何呢？「台灣颱風論壇」特別整理出「全台日環蝕」攻略。（摘自：台灣颱風論壇｜天氣特急）

【紅色鄉鎮：整個區域可見環食】

[雲林地區] 台西、東勢、褒忠、土庫、大埤、四湖、口湖、水林、北港、元長

[嘉義地區] 嘉義市、東石、六腳、新港、溪口、大林、梅山、民雄、竹崎、朴子、太保、番路、鹿草、水上、中埔、大埔

[台南地區] 後壁、白河

[高雄山區] 那瑪夏

[花蓮地區] 富里

[台東地區] 成功、池上、關山

[澎湖地區] 白沙

[金門地區] 烈嶼、金城、金寧、金湖

【橘色鄉鎮：先確定自己是否在環食帶】

[南投山區] 信義

[雲林地區] 麥寮、崙背、虎尾、斗六、斗南、古坑

[嘉義地區] 布袋、義竹、阿里山

[台南地區] 鹽水、新營、柳營、東山、楠西、南化

[高雄山區] 甲仙、桃源

[花蓮地區] 玉里、卓溪

[台東地區] 長濱、東河、鹿野、海端、延平

[澎湖地區] 湖西、西嶼

[金門地區] 金沙

※特別提醒：日食或一般太陽的觀測，絕對不可以在沒有任何保護裝置下以肉眼直視太陽，否則可能會造成視力的永久傷害！務必要使用適當減光設備，如日食專用墨鏡，或以投影方式觀察確保安全。詳細各市鎮日蝕開始時間可參考天文館網站。

(中時電子報)